Футбольный "Ростов" подписал норвежского хавбека "Брайтона" Нормана

Полузащитник Матиас Норман, который в 2017 году перешел из норвежского клуба "Буде Глимт" в английский "Брайтон энд Хоув Альбион", нынешний сезон будет заканчивать в команде "Ростов" чемпионата России. Переход норвежца анонсировал официальный Twitter "желто-синих".

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Матиас Норман — игрок «Ростова»



Достигнуто соглашение с клубом АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» по трансферу 22-летнего игрока.



Подробнее: https://t.co/L62Jt6V8HP pic.twitter.com/3xr6iWYcVD — Football Club Rostov (@rostovfc) 28 января 2019 г.

При этом известно, что 22-летний хавбек в нынешнем сезоне не сыграл за основной состав "Брайтона" ни одного матча, выступая в молодежной команде англичан. Подробности контракта с норвежским футболистом со стороны "Ростова" – срок соглашения и сумма трансфера, — пока не обнародованы.