В небе над Ростовом чуть не столкнулись пассажирский Boeing и бизнес-джет Falcon

В небе над Ростовской областью бизнес-джет опасно сблизился с самолетом Boeing, на борту которого была сотня пассажиров. Бизнес-джет Falcon следовавшим встречным курсом в южном направлении. Пилоты рейсового самолета сообщили на землю о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении.

Вертикальное расстояние между двумя самолетами не превышало 350 метров, сообщает "Интерфакс". Летевший из Стамбула в Москву Boeing набрал высоту, чтобы избежать опасности потенциального столкновения. После этого самолеты благополучно разошлись в небе.

В пресс-службе ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" отметили, что нарушения интервалов между воздушными судами не зафиксировано. В Росавианавигациии подчеркнули, что опасного сближения двух бортов не было.

В тот же день в аэропорту Кольцово привезший питание для пассажиров автомобиль задел фюзеляж Boeing737-800, готовившегося к вылету рейсом FV-5661 в Шарджу. Самолет авиакомпании "Россия" получил повреждения у задней левой двери. Задержка вылета составила 4,5 часа из-за замены воздушного судна. А поврежденный самолет уже без пассажиров вылетел во Внуково на ремонт.