Российский истребитель перехватил американского разведчика

Су-27 российских ВКС вылетел на перехват американского разведывательного P-8 Poseidon над Балтийским морем. В военном ведомстве уточнили, что радары засекли летательный аппарат, который приближается к воздушным границам РФ.



Дежурный истребитель подлетел на безопасную дистанцию к неизвестному самолету, и российские пилоты опознали разведчика ВМФ США, сообщает агентство "Интерфакс". Как только P-8 начал уходить в сторону от воздушного пространства РФ, Су-27 вернулся на базу, добавили в Минобороны.

P-8 Poseidon – это многоцелевой самолет морской авиации. Он предназначен для патрулирования, разведки, а также уничтожения надводных кораблей и субмарин. Для этого машину вооружают торпедами и крылатыми ракетами.



Напомним, 23 января российское военное ведомство опубликовало видео перехвата шведского разведывательного самолета, который летел над Балтикой в сторону России с отключенными системами госопознавания. При появлении истребителя Су-27 ВКС РФ шпион предпочел ретироваться.