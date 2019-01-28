St. Petersburg Ladies Trophy. Звонарева обыграла Макарову и вышла во второй круг

На турнире серии Женской теннисной ассоциации St. Petersburg Ladies Trophy стартовали игры первого круга. В одной из них встретились россиянки Екатерина Макарова и Вера Звонарева. Последней удалось обыграть свою соотечественницу в двух партиях со счетом 6:3, 6:4.

Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, продолжалась 1 час 14 минут. В следующем раунде Звонарева сразится с победителем пары Мария Саккари (Греция) – Юлия Гергес (Германия).

Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy завершится 3 февраля. Его призовой фонд превышает 820 тысяч долларов​​​.