В Татарстане сдающий задом грузовик убил охранника. Видео

Камера наблюдения сняла на видео последние секунды жизни охранника, проверяющего автомобили на территории промышленного предприятия.

Инцидент произошел 25 января в Нижнекамске, когда водитель грузовика, сдающего задом, не заметил двух мужчин, стоявших у него на пути.

Один человек увидел опасность и успел увернуться, а второму не повезло. Оказавшись между кузовом "ЗИЛа" и фургоном "ГАЗели" охранник получил смертельную травму.