Неадекватный автоинструктор протаранил несколько машин и прокатил водителя на капоте

Житель Подольска, попытавшийся остановить повредившего несколько машин инструктора по вождению, сам в итоге едва не оказался на больничной койке — неадекватный мужчина сбил его и прокатил на капоте, попутно задев еще пару автомобилей. Очевидцы сняли автохулигана на видео.

Инцидент произошел около двух часов дня 24 января на Рощинской улице, когда возвращавшийся с работы молодой человек подошел к своей легковушке и увидел протаранившего несколько машин водителя. С места происшествия он попытался скрыться, но на его пути встали очевидцы. Вытащить виновника из салона силой им не удалось, но он пообещал самостоятельно выйти. Слова, впрочем, не сдержал.

Автор записи утверждает, что водитель был пьян, однако инспекторы эту информацию не подтвердили. На кадрах видно, что стоило очевидцам чуть отойти в сторону, как автоинструктор дал по газам, сбил блокировавшего ему дорогу молодого человека, зацепил два автомобиля и скрылся. Далеко уехать ему не удалось — машина врезалась в ограждение на круговом движении.

Сотрудники ДПС в силу занятости поручили разбираться в произошедшем участковому, но последнего сделанная запись не заинтересовала: он предложил дождаться владельцев всех пострадавших машин — их не меньше четырех, после чего и начинать разбирательство.

Сбитый молодой человек получил серьезный ушиб ноги, ему потребовалась медицинская помощь.