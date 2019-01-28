В аэропорту Мадрида ищут владельца самолета, который не летал уже 10 лет

Руководство мадридского аэропорта ищет владельца самолета, к которому никто не подходил уже 10 лет. С 2010 года летательный аппарат стоит в межднународном аэропорту Барахас. Если владелец не найдется, самолет могут продать на аукционе. Стоимость лайнера составляет почти 5 миллионов долларов, сообщает El Pais.

В поиски владельца самолета McDonnell Douglas MD87 включилась директор аэропорта Елена Майораль. Согласно местным законам, самолет должны продать на аукционе уже после года бесплодных поисков. Почему никто не искал владельца дорогостоящего аппарата десять лет, неизвестно.

Некоторые журналисты отмечают, что владельцу самолета может быть и вовсе невыгодно объявляться – за 10 лет накопилась огромная сумма, которую он должен властям города за стоянку.

Известно, что последним хозяином самолета была компания Saicus Air. Она,впрочем, обанкротилась через полгода после приобретения McDonnell Douglas MD87.

Сообщается также, что впервые MD87 поднялся в воздух в 1990 году. Тогда им владела испанская авиакомпания Iberia.