Третьяковка после кражи: датчики, рентген, обыски на выходе

В Третьяковской галерее после истории с похищением картины на выставке Архипа Куинджи намерены усилить меры безопасности.

"После такого всплеска интереса на волне противоправного деяния мы рассчитываем на резкое увеличение интереса к этой выставке. Поэтому уже сегодня Третьяковская галерея предприняла первоочередные меры по обеспечению безопасности. До конца дня все картины, выставленные на выставке Архипа Куинджи, будут обеспечены датчиками", — сообщил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов. Прямую трансляцию специального брифинга в Министерстве культуры вел телеканал "Россия 24".

Также рассматривается возможность введения досмотра посетителей на выходе из музея. В будущем музей намерен закупить специальное рентгеновское оборудование, которое позволит сразу выявлять людей с опасными предметами.

"Мы оборудуем все свои здания специальными рентгеновскими установками, через которые будем пропускать личные вещи всех, кто входит в музей", — сообщила директор галереи Зельфира Трегулова, уточнив, что это будет сделано в течение трех месяцев.

Кроме того, в здании галереи в Лаврушинском переулке планируется модернизировать систему видеонаблюдения.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена из Третьяковской галереи вечером 27 января. Один из посетителей просто подошел к полотну, снял его со стены и вышел из музея. Действовал он настолько спокойно и уверенно, что окружающие приняли его за сотрудника музея.

Задержать злоумышленника удалось по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Полотно он спрятал на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где его и нашли полицейские.

Похитителем оказался 31-летний Денис Чуприков. В декабре 2018 года он был задержан полицейскими за хранение наркотиков и с тех пор находился под подпиской о невыезде. Теперь ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу — мужчину проверят на вменяемость и употребление наркотиков.