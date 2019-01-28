"Куньлунь" взял реванш у "Авангарда" в матче КХЛ

Хоккеисты китайского "Куньлуня" в Шанхае взяли реванш у омского "Авангарда" за поражение двухдневной давности. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2.

За китайскую команду дублем отметился финский нападающий Вели-Матти Савинайнен. Еще по шайбе записали на свой счет Ип Брэндон, Юйэнь Зак и Олли Палола. У гостей отличились Сергей Шумаков и Дэвид Деарне.

"Куньлунь" набрал 46 очков после 54 игр и обошел в турнирной таблице Восточной конференции нижнекамский "Нефтехимик", расположившись на десятом месте. "Авангард" остался на второй позиции на Востоке с 75 баллами после 57 матчей.