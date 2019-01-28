Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 60

Число жертв прорыва дамбы на востоке Бразилии увеличилось до 60, пропавшими без вести числятся 292 человека.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал портал Globo, ссылаясь на власти страны. Подчеркивается, что число жертв может возрасти.

Ранее сообщалось о 58 погибших.

Прорыв плотины произошел утром 25 января в районе муниципалитета Брумадинью в штате Минас-Жерайс около горнодобывающего рудника Vale. Потоки грязи очень быстро затопили административные здания компании Vale и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали.

Суд штата Минас-Жерайс заморозил 1 миллиард 300 миллионов долларов США на счетах горнодобывающей компании Vale, для того, чтобы обеспечить компенсацию ущерба от прорыва дамбы. Спасательные работы могут продлиться несколько недель.

Это не первый случай ЧП у компании. В 2015 году на шахте Мариана — всего в 100 километрах от Брумадинью — произошел аналогичный прорыв плотины, после чего реки грязи прокатились по территории в 600 километров, погибли 19 человек.