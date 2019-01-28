В Набережных Челнах на парковке дотла сгорели две машины

В Набережных Челнах на парковке ресторана быстрого питания сегодня, 28 января, сгорели две машины.

Вначале загорелся один автомобиль, затем пламя перекинулось на второй, стоявший рядом. Прибывшие пожарные успешно справились с огнем, однако машины сгорели дотла.

В настоящее время причина инцидента устанавливается. По одной из версий, пожар возник из-за неисправности газового оборудования, установленного в один из автомобилей.