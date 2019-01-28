Александрова пробилась в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

На теннисном турнире WTA St. Petersburg Ladies Trophy завершился финальный раунд квалификации. Последней из россиянок в основную сетку соревнований вышла Екатерина Александрова, обыгравшая еще одну представительницу России Анну Калинскую со счетом 7:6, 6:0.

Первый сет получился крайне упорным. Лишь на тай-брейке Александрова сломила сопротивление своей соперницы – 7:6 (7:4). А вот во второй партии борьбы не получилось. Калинская не смогла взять ни одного гейма и зачехлила ракетку.

Ранее в основную сетку St. Petersburg Ladies Trophy пробилась еще одна россиянка Маргарита Гаспарян, победившая в финале квалификации свою соотечественницу Веронику Кудерметову.