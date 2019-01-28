В США нашли пропавшего мальчика, который уверяет, что его спас медведь

Трехлетний мальчик Кейси Хэтэуэй из американского штата Северная Каролина выжил в лесу благодаря медведю. По крайней мере, он так сказал. Пропавшего ребенка искали по морозу несколько дней, сообщает Guardian.

Ребенок внезапно пропал, когда играл со сверстниками во дворе дома бабушки. Температура была сильно ниже нуля, а мальчик не был одет по погоде. Дети, с которыми играл Кейси, не смогли объяснить, куда делся ребенок. Родители обнаружили пропажу, когда вернулись с прогулки.

После этого начались поиски, в которых участвовали полицейские, спасатели и сотни добровольцев. Близлежащий лес прочесывали с помощью собак и вертолетов в течение двух дней.

В какой-то момент поиски прекратили из-за ухудшившейся погоды.

В итоге мальчика практически случайно удалось обнаружить на небольшом острове посреди неглубокого лесного озера. Оказалось, ребенок запутался в кустарнике.

Кейси рассказал, что его спас большой медведь, который охранял его почти трое суток.

Черные медведи, обитающие в Северной Каролине, действительно редко нападают на людей и вообще предпочитают держаться от них подальше.

Тем не менее, слова ребенка еще предстоит проверить.