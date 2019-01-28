Новосибирские троллейбусы не поделили контактный провод и устроили ДТП

Водители двух троллейбусов в Новосибирске устроили соревнование на скорость, забыв о единой контактной сети. В итоге они попали в аварию и перегородили проезжую часть. Камера регистратора запечатлела момент выяснения отношений на маршруте.

ДТП произошло незадолго до полудня 28 января на улице Гоголя, когда водитель одного "рогатика" резво нагнал собрата по перевозке пассажиров и мешал ему съехать с обочины. У последнего в конце концов слетели "усы" с контактного провода, но конкурент повел себя более чем странно, попытавшись обогнать вставшую машину и устроив небольшой фейерверк.

Следовавшие позади водители шоу не оценили — им пришлось сдавать назад и объезжать затор.