Капитан российского судна "Норд", арестованного на Украине, не выходит на связь

Без вести пропал капитан задержанного украинскими пограничниками рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко. 19 января он вышел из своего дома в Киеве. После этого никто из родственников и знакомых его больше не видел.

На связь с родными и адвокатами капитан "Норда" также не выходил, заявил управляющий партнер адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий. Это не первый случай подобного "исчезновения", отмечает ТАСС. Капитана в апреле 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины похитили прямо с борта судна, задержанного в аэропорту Мариуполя.

Тогда о местонахождении капитана "Норда" стало известно через пять часов.

Адвокат Максим Могильницкий подчеркнул, что сейчас основания для беспокойства очень серьезные. На 1 февраля 2019 года Оболонский райсуд Киева перенес рассмотрение дела против российского капитана сейнера. Между тем, жалобу на нарушение прав российских моряков уже зарегистрировал Страсбургский суд. Крымское предприятие-владелец судна рассчитывает вернуть сейнер через международный суд. Киев пытался несколько раз продать "Норд", но желающих купить краденное не нашлось.

"Норд" и его экипаж из десяти человек были задержаны украинскими пограничниками в марте 2018 года за незаконный лов рыбы и нарушению порядка въезда на "временно оккупированную территорию Украиной", как называют в Киеве российский Крым.

Херсонский суд отпустил его под залог и обязал являться на допросы и следственные действия. Остальным морякам был назначен административный штраф. Двое моряков покинули Украину, еще семеро удерживались в стране семь месяцев – Киев не разрешал россиянам покинуть Украину по российским документам.

Позже семеро российских моряков с "Норда" были обменены на семерых украинских рыбаков с двух украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105". Эти суда были задержаны за незаконный рыболовецкий промысел у берегов Крыма.