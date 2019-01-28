После кражи Куинджи из Третьяковки в полицию сообщили о пропаже шубы

До конца дня картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", похищенная накануне, будет возвращена в Третьяковскую галерею. Однако выставляться там на этой экспозиции полотно больше не будет. Кадры дерзкого похищения вновь и вновь пересматривают — причем не только следователи. Что о своих мотивах сообщил сам похититель, и как уже предложили поменять систему безопасности в музее?

Пресс-конференция в Министерстве культуры, главное к этому моменту: картина Архипа Куинджи сейчас находится у правоохранителей, сами работники музея ее еще не видели. Но известно, что полотно не имеет видимых повреждений, и уже в ближайшее время картина отправится в Русский музей в Петербург.

Выставка Куинджи в Третьяковке продолжится, но уже без "Ай-Петри". Директор музея Зельфира Трегулова рассказывает: меры безопасности будут усилены, специальными датчиками безопасности оснастят не только постоянную экспозицию, но и временные выставки.

На кадрах, предоставленных МВД, сам момент кражи: злоумышленник спокойно снимает картину со стены и уходит. На поиски у столичного уголовного розыска ушло несколько часов. В одном из подмосковных поселков грабителя задерживает спецназ.



Интересно, что сразу после кражи в полицию поступило сообщение об исчезновении шубы из музейного гардероба. Вероятно, это было сделано специально, чтобы отвлечь внимание от исчезнувшей картины.

"Ай-Петри. Крым" — одна из лучших работ Куинджи. Эксперты оценивают стоимость полотна русского мастера пейзажа в десятки миллионов рублей.

В Третьяковке обещают до конца дня закрепить все работы так, чтобы их невозможно было снять со стены. Музей сегодня работает в обычном режиме, вход посетителей не ограничен. Параллельно с полицией в музее начато внутреннее расследование произошедшего.