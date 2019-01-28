Рогозин возглавил комиссию по классности космонавтов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин возглавил комиссию, которая будет решать вопросы о присвоении классность космонавтам, передает РИА Новости.

Помимо Рогозина в комиссию войдут не менее девяти человек, среди которых сотрудники "Роскосмоса", космонавты первого класса и представители правительства.

За один полет на орбиту космонавт получит третий класс, за два полета – второй класс, а за три полета – первый. От классности зависит зарплата космонавта и надбавка к пенсии. Вне очереди класс можно получить за сложность полета.