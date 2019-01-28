У Неймара выявили перелом плюсневой кости стопы

Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар пропустит как минимум месяц из-за травмы, полученной им в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура". У бразильца обнаружили перелом пятой плюсневой кости стопы.

Как сообщает Esporte Interativo, подобное повреждение Неймар уже получал в феврале 2018 года. Из-за той травмы он был вынужден пропустить остаток сезона, но успел восстановиться к чемпионату мира в России.

Напомним, что встреча 1/16 финала Кубка Франции между "ПСЖ" и "Страсбуром" завершилась победой парижской команды со счетом 2:0. Неймар был заменен на 62-й минуте игры после неудачного столкновения с защитником соперника.