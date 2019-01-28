Папа Римский назвал секс Божьим даром

Папа Римский Франциск считает важным проводить полноценное сексуальное воспитание среди детей "без идеологической колонизации", которая может привести к разрушению человеческой личности, передает РИА Новости.

"Секс — это не монстр, а дар Божий для любви. Тот факт, что некоторые используют его для зарабатывания денег или эксплуатации — это иная проблема", — сообщил понтифик журналистам, сопровождавшим его в апостольской поездке в Панаму.

При этом глава Католической церкви не поддерживает идеи об отмене целибата и посвящения в сан женатых мужчин.

"Лично я думаю, что целибат является даром церкви. Я не согласен с тем, чтобы разрешить факультативный целибат", — подчеркнул он

Вместе с тем он признал, что, возможно, рукоположение женатых мужчин допустимо в каких-то исключительных случаях — например, на отдаленных островах Тихого океана, где есть острая необходимость в пастыре.