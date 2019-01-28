Американский ракетный эсминец ушел из Черного моря

Эсминец ВМФ Соединенных Штатов USS Donald Cook ушел из Черного моря. Корабль прошел через пролив Босфор, о чем сообщает официальный канал шестого флота США в Twitter.

Ране стало известно, что американский эсминец зашел в грузинский порт Батуми, где участвовал в маневрах местной береговой охраны, сообщает агентство РИА Новости.

Пока USS Donald Cook проходил через Черное море, его постоянно сопровождал российский сторожевик "Пытливый". Это небольшой корабль, вооруженный 4 пусковыми установками ракетного комплекса "Раструб", парой 100-миллиметровых пушек, а также комплексом ПВО ближнего радиуса действия и реактивными бомбометами.

USS Donald Cook – это эсминец класса "Арли Берк", то есть универсальный боевой корабль. По данным из открытых источников, он вооружен 96 пусковыми ячейками под противокорабельные, зенитные и крылатые ракеты. Речь идет, прежде всего, о ракетах Tomahawk. Корабль может нести до 60 подобных боеприпасов.