Спор мужчин перерос в массовую драку со стрельбой на глазах у полицейских в Сочи

В массовую драку со стрельбой перерос словесный конфликт двух жителей Сочи, выяснявших отношения посреди проезжей части прямо на глазах у полицейского. Очевидец запечатлел противостояние боевито настроенных мужчин.

Стычка произошла около половины третьего дня 28 января на Олимпийском проспекте, а ее участниками стали никак не меньше 10 человек. Первоначально в споре участвовали двое мужчин, но потом в дискуссию включились и их приятели, один из которых в качестве доказательной базы использовал металлический прут. Именно он и преподал урок вежливости оратору из стана противников, после чего накал страстей перешел критическую отметку.

Обиженный немного отдышался и спешно направился к своему автомобилю, дабы не получить новую порцию "розг". Спустя несколько секунд он вернулся с пистолетом в руке и принялся палить по соперникам. Впрочем, разгуляться ему не дали — вскоре он уже лежал на асфальте и уворачивался от града ударов.

За расправой из салона служебной машины наблюдал полицейский, который попытался было разнять сцепившихся мужчин, но потом счел благоразумным прежде вызвать подкрепление. Чем закончилась драка, остается неизвестным.