Сборная Японии стала первым финалистом Кубка Азии по футболу

В Объединенных Арабских Эмиратах определился первый финалист Кубка Азии по футболу. Им стала сборная Японии, победившая в полуфинале команду Ирана со счетом 3:0. Дубль у победителей оформил форвард бременского "Вердера" Юя Осако.

В первом тайме командам отличиться не удалось. А вот после перерыва сразу три мяча влетели в сетку ворот иранской сборной. На 56-й минуте Осако вывел свою команду вперед, а на 67-й минуте он же удвоил преимущество японцев, реализовав пенальти. А Генки Харагути в добавленное время установил окончательный счет в матче.

В финале сборная Японии встретится с победителем пары Катар – ОАР. Их полуфинальный матч состоится 29 января.