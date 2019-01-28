Шарапова стартовала с победы на турнире St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира WTA в Санкт-Петербурге встречалась с Дарьей Гавриловой, с 2015 года выступающей за Австралию. Матч завершился со счетом 6:0, 6:4 в пользу россиянки.

Соперницы провели на корте 1 час 48 минут. Во втором круге Мария Шарапова сыграет со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Ранее в следующий раунд турнира пробилась еще одна представительница России Вера Звонарева, обыгравшая Екатерину Макарову.