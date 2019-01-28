Порошенко утвердил закон, изменяющий юрисдикцию религиозных организаций

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому религиозные организации смогут менять свою юрисдикцию путем голосования общины.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе Порошенко.

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о подчиненности религиозных организаций и процедуре государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица" был

принят Верховной Радой 17 января 2019 года 229 голосами парламентариев.

Согласно ему изменения в устав религиозной общины вносятся не менее чем двумя третями от ее состава.

Ранее сообщалось, что согласно новым правилам 566 общин, центров, монастырей, братств, миссий, семинарий на Украине должны в трехмесячный срок переименоваться.

Каноническая Украинская православная церковь собирается в защите своих интересов дойти до Конституционного суда страны.