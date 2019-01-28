В Абхазии россиянку арестовали за сбыт наркотиков

В Сухуме арестована гражданка России, которую местные правоохранительные органы подозревают в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств.

По данным следователей, девушка приобретала наркотики через приложение Telegram, а затем сбывала их в Абхазии с помощью тайных закладок. При задержании у россиянки был изъят сверток с порошком белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что вещество является сильнодействующим наркотиком "метадон".

Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет со штрафом в размере до 350 тысяч рублей, сообщили "Интерфаксу" в Службе госбезопасности Абхазии.