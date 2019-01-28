Скончался еще один участник ГКЧП

Скончался один из бывших путчистов, входивший в августе 1991 года в созданный тогда Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) экс-президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Тизяков скончался на 93-м году жизни.

В 1943—1950 годах он служил в армии, являлся участником Великой Отечественной войны, работал слесарем, инструктором Свердловского обкома ВЛКСМ, трудился в научно-производственном объединении "Машиностроительный завода имени М. И. Калинина", который возглавлял в 1977-1988 годах. Являлся президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР и вице-президентом Научно-производственного союза СССР.

Состоял членом ГКЧП с 18 по 21 августа 1991 года. Был арестован по обвинению в измене родины, освобождён из-под стражи в январе 1993 года, амнистирован Госдумой в числе других участников событий в феврале 1994 года.

Занимался бизнесом, избирался депутатом Свердловского областного совета, баллотировался в Государственную думу 6-го созыва от избирательного блока "Союз патриотов".

9 января 2019 года умер другой участник ГКЧП, последний в истории председатель Верховного Совета СССР 88-летний Анатолий Лукьянов.

К настоящему времени в живых остались только двое из восьми бывших членов ГКЧП — бывший министр обороны СССР 94-летний Дмитрий Язов и экс-министр общего машиностроения СССР 86-летний Олег Бакланов.