ФК "Атлетико" арендовал форварда "Челси" Морату

Футбольный клуб "Атлетико" из Мадрида приобрел на правах аренды нападающего лондонского "Челси" Альваро Морату. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2019/20. Об этом сообщил официальный сайт испанской команды.

Мората является воспитанником академии "Атлетико". 21 июля 2017 года он подписал пятилетний контракт с лондонским "Челси". Однако закрепиться в составе "аристократов" не сумел.

Ранее сообщалось, что 26-летний испанский футболист прошел медицинское обследование в своем новом клубе.