Тема:
Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
Гуайдо склоняет армию к измене: Мадуро показывает свою железную волю
МИД Венесуэлы заявил, Каракас сделает все, чтобы нейтрализовать попытки Вашингтона провести государственный переворот. На этом фоне американские дипломаты, которым Николас Мадуро дал 72 часа, чтобы они уехали обратно в США, решили остаться в Венесуэле. Несмотря на то, что срок ультиматума уже истек. Тем временем, самопровозглашенный президента Гуайдо начал подрывную работу в венесуэльской армии.
Николас Мадуро демонстрирует стране и миру железную волю: сидя на броне, он погрузился в воду и лично отправился на патрулирование побережья Пуэрто-Кабельо. В этой миссии его сопровождала супруга Силия Флорес и военные.
Президент Венесуэлы также проверил боеготовность вооруженных сил на полигоне, и главное, в условиях политического кризиса — их лояльность.
- Вы империалисты?
- Нет, наш президент!
- Вы анти-империалисты?
- Да, наш президент!
- Никогда не предадите?
- Никогда!
- Всегда будете верными?
- Всегда!
- Вот так и должно быть.
Мадуро анонсировал крупнейшие в истории страны учения, на которых будет отрабатываться защита от вторжения.
"Империя США атакует нашу армию. Из Колумбии они плетут заговоры, чтобы расколоть наши вооруженные силы, ежедневно посылают тысячи сообщений в социальных сетях. Они проверяют на прочность наши моральные принципы, хотят добиться предательства. Сегодня я пришел сказать, что наша Боливарианская национальная армия все ближе к народу, и с каждым днем все более верна революции, родине и конституции", — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Мадуро назвал себя гарантией мира в стране.
То, что легенда учений венесуэльских военных вполне может стать реальностью, в очередной раз подтвердили в Вашингтоне. Сенатор Линдси Грэм рассказал, что еще в начале января Дональд Трамп в разговоре с ним размышлял, возможно ли применить военную силу в Венесуэле. Тогда Грэм ему ответил, что это может быть проблематично.
Слабое знание предмета продемонстрировали и самые высокопоставленные члены администрации. Госсекретарь Помпео неправильно произнес фамилию человека, которого США признали президентом Венесуэлы — вместо Гуайдо сказал Гуидо. Это на сленге является уничижительным синонимом слова "итало-американец". А помощник Трампа по нацбезопасности Болтон ошибся при написании фамилии вашингтонского фаворита в твиттере: вместо Guaido получилось Guiado. Это в переводе с испанского – "зависимый".
Сам оппозиционер объявил о новых общенациональных митингах протеста 30 января и 2 февраля.
"На национальном и международном уровне — в субботу на улицах Венесуэлы и по всему миру — мы будем отмечать поддержку, которую оказал Европейский союз народу Венесуэлы, и поддерживать ультиматум, выставленный Мадуро, срок которого истекает в воскресенье. ЕС четко признает не только Национальную ассамблею, не только нашу конституцию, но и полную мою полную правомочность в качестве временного президента", — заявил лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо.
На ультиматум европейских стран — либо проводите новые выборы, либо признаем Гуайдо — ответил Мадуро.
"Лидеры Европы — подхалимы, которые преклоняются перед политикой Дональда Трампа. Вся Европа преклоняет колено перед президентом США, особенно в вопросе Венесуэлы", — подчеркнул президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Явно будут и многотысячные контрмитинги. Венесуэла замерла в ожидании.
Ранее по теме
-
Оговорка по Фрейду: Джон Болтон назвал венесуэльского Гуайдо "управляемым"2 часа назад
-
Власти Венесуэлы призывают к переговорам, оппозиция готовит митинги7 часов назад
-
Песков: охрана Мадуро россиянами относится к области конспирологии8 часов назад
-
Австралия присоединилась к списку стран, признавших "временного президента" Венесулы16 часов назад
-
Венесуэльская оппозиция ведет переговоры с военными17 часов назад
-
В порту Венесуэлы произошел взрыв23 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Похищение Куинджи попало на видео
- Российский истребитель перехватил американского разведчика
- Пропал капитан судна "Норд", задержанного на Украине
- Мадуро призвал Европу отозвать ультиматум
- Скончался еще один участник ГКЧП
Самое читаемое
-
Гибель малыша в колодце оказалась не несчастным случаем
- Мужчина сгорел в кафе в собственный юбилей
- Развалился пополам: крушение бомбардировщика сняли на видео
- "Из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес": оскандалившаяся чиновница объяснилась
- "Монстры" добились апелляции по делу об убийстве няни
Вести.Экономика
-
Активы Дерипаски вывели из-под санкций и контроля бизнесмена
- Европа нашла обход санкций к Ирану. Осталось несколько дней
- Топ-10 самых динамичных городов мира
- ФРС готовит рынкам сюрприз?
- Прогноз: рубль порадуется, что Москву хотя бы не обвинили в шатдауне
Вести.Hi-tech
-
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
- Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Стартовали российские продажи нового Kia Ceed SW
- Вот так выглядит новый Renault Clio!
- Составлен Топ-10 самых частых нарушений ПДД в России
- Opel возобновит производство в России
- Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Секс полезен для здоровья. Но вот 5 вещей, которые этому мешают
- Есть вопрос: чем опасно курение кальяна
- Пищевая безопасность: что не так с рапсовым маслом в составе продуктов
- Люди, генетически уязвимые для туберкулеза, не знают об этом
- Полезен ли черный перец? Вот что говорит наука
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Похититель Куинджи из Третьяковки пойман
- Гуайдо склоняет армию к измене
- МС-21 потеснит в небе России Boeing и Airbus
Вести-Москва
-
После кражи Куинджи из Третьяковки в полицию сообщили о пропаже шубы
- В двух столичных школах введен карантин по кори
- Суммы микрозаймов теперь ограничены законодательно
- Марафон добра провели на ВДНХ
- В Крылатском прошел чемпионат по суперкроссу
- Рождественский фестиваль духовной музыки завершился большой премьерой
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
В Китае впервые клонировали макаку с отредактированными генами
- Лазер превратил углеродные волокна и нанотрубки в алмазы
- Колонизаторы Марса и Луны будут питаться рыбой, а отходами удобрять растения
- Изменены "законы генетики" у мышей. Чем это грозит?
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
СК проверит информацию о грубой форме урока полового воспитания в Приморье
- "Страдает отклонениями". Сестра угонщика самолета прокомментировала инцидент
- Выжившего при крушении бомбардировщика доставили в Москву
- Футбольные фанаты устроили самосуд над подростками. Видео
- Названы сроки выписки спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца