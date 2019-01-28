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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

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28 января 201920:57 Александр Христенко

Гуайдо склоняет армию к измене: Мадуро показывает свою железную волю

МИД Венесуэлы заявил, Каракас сделает все, чтобы нейтрализовать попытки Вашингтона провести государственный переворот. На этом фоне американские дипломаты, которым Николас Мадуро дал 72 часа, чтобы они уехали обратно в США, решили остаться в Венесуэле. Несмотря на то, что срок ультиматума уже истек. Тем временем, самопровозглашенный президента Гуайдо начал подрывную работу в венесуэльской армии.

Николас Мадуро демонстрирует стране и миру железную волю: сидя на броне, он погрузился в воду и лично отправился на патрулирование побережья Пуэрто-Кабельо. В этой миссии его сопровождала супруга Силия Флорес и военные.

Президент Венесуэлы также проверил боеготовность вооруженных сил на полигоне, и главное, в условиях политического кризиса — их лояльность.

- Вы империалисты?
- Нет, наш президент!
- Вы анти-империалисты?
- Да, наш президент!
- Никогда не предадите?
- Никогда!
- Всегда будете верными?
- Всегда!
- Вот так и должно быть.

Мадуро анонсировал крупнейшие в истории страны учения, на которых будет отрабатываться защита от вторжения.

"Империя США атакует нашу армию. Из Колумбии они плетут заговоры, чтобы расколоть наши вооруженные силы, ежедневно посылают тысячи сообщений в социальных сетях. Они проверяют на прочность наши моральные принципы, хотят добиться предательства. Сегодня я пришел сказать, что наша Боливарианская национальная армия все ближе к народу, и с каждым днем все более верна революции, родине и конституции", — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Мадуро назвал себя гарантией мира в стране.

То, что легенда учений венесуэльских военных вполне может стать реальностью, в очередной раз подтвердили в Вашингтоне. Сенатор Линдси Грэм рассказал, что еще в начале января Дональд Трамп в разговоре с ним размышлял, возможно ли применить военную силу в Венесуэле. Тогда Грэм ему ответил, что это может быть проблематично.

Слабое знание предмета продемонстрировали и самые высокопоставленные члены администрации. Госсекретарь Помпео неправильно произнес фамилию человека, которого США признали президентом Венесуэлы — вместо Гуайдо сказал Гуидо. Это на сленге является уничижительным синонимом слова "итало-американец". А помощник Трампа по нацбезопасности Болтон ошибся при написании фамилии вашингтонского фаворита в твиттере: вместо Guaido получилось Guiado. Это в переводе с испанского – "зависимый".

Сам оппозиционер объявил о новых общенациональных митингах протеста 30 января и 2 февраля.

"На национальном и международном уровне — в субботу на улицах Венесуэлы и по всему миру — мы будем отмечать поддержку, которую оказал Европейский союз народу Венесуэлы, и поддерживать ультиматум, выставленный Мадуро, срок которого истекает в воскресенье. ЕС четко признает не только Национальную ассамблею, не только нашу конституцию, но и полную мою полную правомочность в качестве временного президента", — заявил лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо.

На ультиматум европейских стран — либо проводите новые выборы, либо признаем Гуайдо — ответил Мадуро.

"Лидеры Европы — подхалимы, которые преклоняются перед политикой Дональда Трампа. Вся Европа преклоняет колено перед президентом США, особенно в вопросе Венесуэлы", — подчеркнул президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Явно будут и многотысячные контрмитинги. Венесуэла замерла в ожидании.

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