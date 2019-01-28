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28 января 201920:52 Андрей Григорьев

Внедрение системы "Меркурий" повысит качество продуктов в России

В этом году в России должно быть собрано от 108 до 110 миллионов тонн зерна. А экспорт всей продукции АПК по итогам прошлого года принесет бюджету почти 26 миллиардов долларов. Такие прогнозы прозвучали на совещании, которое Владимир Путин провел с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым и руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Не менее важной темой разговора стало внедрение системы электронных ветеринарных сертификатов. Её работа почти напрямую влияет на качество продуктов в магазинах.

Продовольственная безопасность страны — тема, которая касается каждого жителя — сегодня ее обсуждают на самом высоком уровне, в кабинете российского президента.

"На совещаниях в различных форматах, разумеется, мы говорим о развитии сельского хозяйства в целом, поддержке сельского хозяйства. В различных вариантах обсуждаем и работу Россельхознадзора, его роль, значение, в том числе и применительно к проблеме здоровья животных. Проблема большая, мы знаем, как это смотрится и в региональном аспекте, и с уровня федерации. Давайте поговорим о таких вопросах в более широком формате, в том числе, знаю, у вас активно развивается система электронной ветеринарной сертификации животных", — заявил президент.

"Благодаря данной системе мы сможем обеспечить полную прослеживаемость продукции: от сырья, по сути дела, до полки в магазине. Поэтому постепенно, на наш взгляд, станет невозможным оборот контрафакта и фальсификата", — сообщил Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства страны.

Вот она — революционная для российского сельского хозяйства система "Меркурий". В два клика можно проследить любую продовольственную цепочку.

"К нам приходит сырье — мы видим, где оно выращено, в каких условиях, какие были исследования", — пояснил Евгений Морозов, директор по качеству мясоперерабатывающего завода "Ремит".

На мясном производстве уже давно стерильные условия, а теперь и документальное сопровождение сделали идеальным.

У каждого товара обязательно должен быть ветеринарный сертификат — своего рода знак качества — а сейчас все эти документы в электронном виде еще и попадают в единую базу данных. В системе — почти вся легальная продукция российского животноводства.

Раньше это были горы бумаг — только на бланки отрасль тратила по два с половиной миллиарда рублей в год.

"Критики говорят: наверное, денег много истратили. Практически все деньги, которые выделяются на службу, на электронное обеспечение всего, измеряются, мы посчитали, все железки — 130 миллионов", — рассказал Сергей Данкверт, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю.

"Наведение порядка в этой сфере, безусловно, будет способствовать и цивилизованному развитию сельского хозяйства как отрасли, и, самое главное, положительно отражаться на здоровье людей", — подчеркнул Путин.

"Безусловно. И очень легко проверять", — откликнулся Данкверт.

"На потребителя работает на самом деле", — отметил глава государства.

И на репутацию производителя — на любом этапе. Поэтому фермеры и хотят, чтобы в систему внесли еще и молочную продукцию. "Меркурий" пока сертифицирует только сырое молоко.

"И мы очень-очень ждем, чтобы скорее это вводилось тоже для готовой продукции. Почему? Потому что только таким путем мы можем предотвратить то, что наше натуральное молоко потом разбавляется каким-то пальмовым маслом", — говорит Штефан Дюрр, президент агропромышленного комплекса "Эконива".

Подключиться можно по собственной инициативе — так поступили на этом молочном производстве в Набережных Челнах.

"Любой покупатель может поднести штрих-код и узнать, из какого молока все это изготовлено ", — объяснила Светлана Байрышева, заместитель генерального директора ООО "Агросила-молоко".

Удобная сертификация способствует тому, что страна уверенно выходит на международный уровень — с животноводческой продукцией.

"Мы сегодня № 5 по производству мяса птицы в мире, № 5 по производству свинины в мире. Россия даже вошла в 10 крупнейших экспортеров мяса", — проинформировал общественность Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации.

А что с пшеницей — традиционной статьей российского экспорта — спрашивает президент у министра сельского хозяйства. В прошлом году урожай был рекордным.

"Какой у нас будет всё-таки в этом году, как вы думаете, экспортный потенциал зерна?", — поинтересовался Путин.

"Думаю, что сможем вывезти порядка 42 миллионов тонн зерна, 36 миллионов тонн пшеницы, если мне память не изменяет. И это в принципе цифры достаточно серьёзные для нас, которые формируют серьёзную экспортную выручку. Будем стараться работать над качеством того зерна, которое мы экспортируем, для того чтобы закрепиться на мировом рынке как производитель качественного зерна", — ответил Дмитрий Патрушев.

Государственная поддержка сельского хозяйства — в числе приоритетов — и финансовая помощь каждый год только растет.

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