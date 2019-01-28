Черных коллекторов лишили права требовать макродолги по микрозаймам

Кредитному беспределу приходит конец. С 28 января в России вступили в силу поправки в законы "О потребительском кредите" и "О микрофинансовых организациях". Знать о них должен каждый, у кого такой заем появится в ближайшее время.

Закон обратной силы не имеет, но с 28 января изменения коснутся десятков миллионов россиян, учитывая популярность потребительских кредитов в России. Сегодня такой заем выплачивает каждый третий. И в среднем отдает банку 26 процентов, то есть четверть своего дохода.

Потребительские кредиты чаще всего берут на ремонт квартиры, дачи или дома. Каждый четвертый занимает у банка на автомобиль, каждый пятый — на бытовую техники и электронику.

С сегодняшнего дня ставка по потребительским кредитам сроком до одного года не может составлять более полутора процентов в день, а с июля — не более одного процента ежедневно.

Еще одно важное ограничение. Предельная сумма долга, включая проценты, штрафы и пени, не может превышать первоначальный заем более чем в два с половиной раза, с 1 июля — не более чем в два раза, а с января 2020 года — в полтора.

На конкретном примере это выглядит так. Если вы взяли кредит в 10 тысяч рублей — банк не может взыскать с вас процентов и штрафов больше чем на 25 тысяч. То есть вместе с самим долгом общая выплата не превысит 35 тысяч. С июля проценты и неустойки — не больше 20 тысяч, а с 2020 года — не больше 15 тысяч.

Навели порядок и в коротких займах на срок не более 15 дней. Процентов в них не предусмотрено, а штрафы теперь жестко ограничены.

"Есть такая распространенная форма займов, так называемые "до заработной платы". И как правило, он составляет до 10 тысяч рублей. Так вот на эти займы не может начисляться больше 30% пени, штрафов, других неустоек. Взяли, условно, 10 рублей. Вот на эти 10 рублей может набежать дополнительно еще 3 рубля пени и штрафов. Мы специально решили жестко ограничить такую задолженность наших граждан, поскольку поступает очень много жалоб на высокие проценты, на то, что люди попадают в кредитную кабалу", — подчеркнул депутат Думы Анатолий Аксаков.

У кредитной кабалы помимо грабительских процентов есть еще одно крайне неприятное последствие. Это коллекторы, чьи методы далеки от цивилизованных. Есть ли противоядие от них?

С сегодняшнего дня круг лиц, кому могут переуступить ваш долг, ограничивается. Это лицо или организация обязательно должны быть на учете у государства.

"Права требования по тому долгу, который у вас имеется либо перед банком, либо перед микрофинансовой организацией, более не может быть переданы нелегальным кредиторам. Они могут быть переданы только тем организациям, которые находятся под надзором Центробанка, либо Федеральной службы судебных приставов", — поясняет директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

То есть, у черных коллекторов больше нет права требовать с вас возврата долга, в том числе через суд.