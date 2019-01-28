Тема:
Похищение картины Куинджи из Третьяковки 6 минут назад
Любовь к искусству или холодный расчет: что толкнуло похитителя картины на преступление
Денису Чуприкову, похитившему картину Куинджи из Третьяковской галереи, 29 сентября суд назначит меру пресечения. Как удалось так быстро вычислить вора и что подтолкнуло его на преступление: любовь к искусству или холодный расчет?
Сводная группа из сотрудников ФСБ, Главного управления уголовного розыска МВД России и московского уголовного розыска задержала подозреваемого в его доме на улице Заречной в поселке Заречье Московской области. По словам жильцов, Денис Чуприков поселился здесь недавно около полугода назад, но уже успел доставить хлопот новым соседям.
Его легко узнают по фотографии. Слишком уж беспокойный был жилец. В декабре 2018 года Дениса задержание за хранение наркотиков. Уголовное дело, подписка о невыезде. Потом было ночное нападение на Чуприкова.
"В этой квартире на первом этаже разбили окна. Там было три стекла — два из них разбили. Кидали чем-то тяжелым. То ли камнем то ли еще чем", — поясняют соседи.
Денис родом из Феодосии — гору Ай-Петри точно видел не раз. Возможно, поэтому решился на кражу. Есть менее романтичная версия. У Чуприков были долги. Крымское управление судебных приставов пыталось взыскать с него 255 тысяч рублей.
Жена Юлия сейчас дома с маленьким ребёнком. Говорит, спецоперация по задержанию мужа прошла поздним вечером.
- А где картина была спрятана?
- Они ее искали! Но здесь ее нет!
Денис Чуприков спрятал картину на стройке недалеко от дома.
"Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений", — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Не исключено, что Чуприков действовал по чьей-то наводке или заказу. Хотя само преступление выглядит, скорее всего, нелепо. Вор не прятался, крал днем при многочисленных свидетелях. Скрывался в своей же квартире.
Его быстро вычислили, в том числе благодаря комплексной системе "Безопасный город", в которую входят и камеры на дорогах, и камеры на зданиях, снявшие лицо подозреваемого.
"У нас есть очень много программ в спецструктурах, которые это лицо распознают. И пусть те, кто на будущее что-то планируют, подумают... Опять-таки несмотря на то, что они даже надевают маски, персональные данные тоже устанавливаются. Не исключаю, что по биллингу, телефонной связи, по машине", — отмечает адвокат, а в прошлом начальник ОВД Москвы Евгений Харламов.
Над этим, как правило, работает система "Поток". Она фиксирует все передвижения нужной автомобиля. Судя по кадрам оперативной съемки, Денис Чуприков не ожидал такого быстрого разоблачения. Он задержан, суд должен будет избрать ему меру пресечения. Сейчас следователи ищут его возможных сообщников. А картина "Ай-Петри. Крым" теперь станет вещдоком в уголовном деле. Пока она будет находиться в музее на ответственном хранении.
Ранее по теме
-
Просто снял картину и ушел: как похищали Куинджи из Третьяковки1 час назад
-
После кражи Куинджи из Третьяковки в полицию сообщили о пропаже шубы4 часа назад
-
Третьяковка после кражи: датчики, рентген, обыски на выходе5 часов назад
-
Картина "Ай-Петри" не вернется на выставку Куинджи6 часов назад
-
Кража из Третьяковки: в Кремле призвали не обобщать ситуацию8 часов назад
-
"Надо освежить память": момент похищения полотна Куинджи попал на видео11 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Похищение Куинджи попало на видео
- Российский истребитель перехватил американского разведчика
- Пропал капитан судна "Норд", задержанного на Украине
- Мадуро призвал Европу отозвать ультиматум
- Скончался еще один участник ГКЧП
Самое читаемое
-
Гибель малыша в колодце оказалась не несчастным случаем
- Мужчина сгорел в кафе в собственный юбилей
- Развалился пополам: крушение бомбардировщика сняли на видео
- "Из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес": оскандалившаяся чиновница объяснилась
- "Монстры" добились апелляции по делу об убийстве няни
Вести.Экономика
-
Активы Дерипаски вывели из-под санкций и контроля бизнесмена
- Европа нашла обход санкций к Ирану. Осталось несколько дней
- Топ-10 самых динамичных городов мира
- ФРС готовит рынкам сюрприз?
- Прогноз: рубль порадуется, что Москву хотя бы не обвинили в шатдауне
Вести.Hi-tech
-
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
- Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Стартовали российские продажи нового Kia Ceed SW
- Вот так выглядит новый Renault Clio!
- Составлен Топ-10 самых частых нарушений ПДД в России
- Opel возобновит производство в России
- Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Секс полезен для здоровья. Но вот 5 вещей, которые этому мешают
- Есть вопрос: чем опасно курение кальяна
- Пищевая безопасность: что не так с рапсовым маслом в составе продуктов
- Люди, генетически уязвимые для туберкулеза, не знают об этом
- Полезен ли черный перец? Вот что говорит наука
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Похититель Куинджи из Третьяковки пойман
- Гуайдо склоняет армию к измене
- МС-21 потеснит в небе России Boeing и Airbus
Вести-Москва
-
После кражи Куинджи из Третьяковки в полицию сообщили о пропаже шубы
- В двух столичных школах введен карантин по кори
- Суммы микрозаймов теперь ограничены законодательно
- Марафон добра провели на ВДНХ
- В Крылатском прошел чемпионат по суперкроссу
- Рождественский фестиваль духовной музыки завершился большой премьерой
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
В Китае впервые клонировали макаку с отредактированными генами
- Лазер превратил углеродные волокна и нанотрубки в алмазы
- Колонизаторы Марса и Луны будут питаться рыбой, а отходами удобрять растения
- Изменены "законы генетики" у мышей. Чем это грозит?
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
СК проверит информацию о грубой форме урока полового воспитания в Приморье
- "Страдает отклонениями". Сестра угонщика самолета прокомментировала инцидент
- Выжившего при крушении бомбардировщика доставили в Москву
- Футбольные фанаты устроили самосуд над подростками. Видео
- Названы сроки выписки спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца