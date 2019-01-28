"Качели строгого режима": забор разделил детскую площадку в Екатеринбурге пополам

В Екатеринбурге появились "качели строгого режима" — так местные жители окрестили детскую площадку, которую посередине разделил железный забор. В итоге по разные стороны оказались качели-балансиры и две половины песочницы. Фотографии площадки возмущенные жильцы ближайшего дома разместили в соцсетях.

Ограждение возвела компания "Атомстройкомплекс", чтобы ограничить доступ на земельный участок, где она занимается возведением жилого комплекса. Как пояснили в пресс-службе застройщика, сделано это было с целью защитить свою благоустроенную территорию от действий местных жителей, которые ранее повредили кабель наружного освещения парка и подожгли пост охраны. Место установки забора было согласовано с управляющей компанией, а взамен "Атомстройкомплекс" обязался организовать для жителей новую игровую площадку. Однако жители пятиэтажки неоднократно ломали забор, некоторые его части украли, поэтому монтаж новой детской площадки откладывался.

"В настоящее время новая детская площадка во дворе дома по улице Амундсена установлена в полном объеме, монтаж ограждения продолжается", — сообщил РИА Новости представитель компании.