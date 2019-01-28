СБУ заявила, что пропавшего капитана с "Норда" у них нет

Заявление о пропаже на Украине капитана российского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко подано в Службу безопасности Украины (СБУ), прокуратуру, а также полицию.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал адвокат моряка Александр Руденко, который подчеркнул, что в настоящее время ему неизвестно местонахождение его подзащитного.

Он рассказал, что следователь СБУ, ведущий дело Горбенко ему сообщил, что капитана сейнера в его ведомстве нет и у него нет никаких данных о его официальном задержании.

Горбенко пропал без вести 19 января 2019 года, когда вышел из дома в Киеве. До этого он уже исчезал – например, когда в апреле 2018 года сотрудники СБУ похитили его прямо с борта "Норда", задержанного в порту Мариуполя.

Сейнер, чей порт приписки – Керчь, был задержан вместе с экипажем из 10 моряков в марте 2018 года за незаконный лов рыбы и нарушение порядка въезда на "временно оккупированную территорию Украины", как именуют в Киеве российский Крым.

Спустя некоторое время двое матросов смогли покинуть Украины, а семеро удерживались несколько месяцев и были обменены на такое же количество украинских рыбаков с двух украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных у берегов Крыма за незаконный вылов рыбы.

Владимира Горбенко официальный Киев не выпускает из страны.