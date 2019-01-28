"Химки" обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ в понедельник состоялся один матч. Подмосковные "Химки" на чужом паркете обыграли саратовский "Автодор". Встреча завершилась со счетом 100:92 в пользу гостей​​​.

В составе победителей самым результативным стал Антонио Крокер, который набрал 18 очков. У хозяев дабл-дабл оформил Трэ Голден — 23 очка и 12 передач.

В турнирной таблице "Химки" с 12 победами в 14 матчах приблизились к лидирующему ЦСКА (15 игр, 14 побед). "Автодор" идет восьмым (14, 6).