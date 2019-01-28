Скончался школьник, которого облили керосином и подожгли двое подростков

В Москве скончался 15-летний школьник, которого облили и подожгли в подъезде дома два его "приятеля". У девятиклассника были ожоги 98 процентов поверхности тела третьей и четвертой степени, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения.

Инцидент произошел 24 января в подъезде жилого дома на улице Берзарина, напоминает ТАСС. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Установлен 16-летний подросток, который находился вместе с погибшим в подъезде жилого дома. Он утверждал ранее, что произошел несчастный случай. Однако, вероятнее всего, он просто старался снять с себя вину. Несовершеннолетнему, принесшему в подъезд канистру с керосином, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.