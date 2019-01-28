Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 января 201920:23

В Дании построят стену против кабанов-мигрантов

Global Look Press

Власти Дании приступили к строительству 70-километровой стены вдоль границы с Германией, чтобы не дать проникнуть диким кабанам на территорию скандинавского государства. Датчане опасаются заражения африканской чумой свиней, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Ранее это заболевание было выявлено у двух кабанов, которых нашли мертвыми в Бельгии. Власти Дании опасаются, что если африканская чума проникнет на территорию страны, местный экспорт свинины может оказаться под угрозой.

По словам датского министра окружающей среды Якоба Эллеманна-Енсена, они с коллегами сделают все, чтобы избежать попадания зараженного мяса в страну. Именно для этого нужна 70-километровая стена.

Африканская чума свиней не представляет опасности для людей, однако смертельна для домашних свиней, которых в Дании выращивается около 28 миллионов особей в год. Местная свиноводческая промышленность оценивается в 4,6 миллиарда долларов.

Скептики, впрочем, сомневаются в эффективности забора, стоимость воздведения которого должна составить 12 миллионов долларов.

 

Сейчас

19:50

Скончался еще один участник ГКЧП

17:20

Пропал капитан российского судна "Норд", арестованного на Украине

16:46

Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 60

15:16

В небе над Ростовом чуть не столкнулись пассажирский Boeing и бизнес-джет Falcon

14:49

Картина "Ай-Петри" не вернется на выставку Куинджи

11:51

В Симферополе задержали мужчину, осквернившего памятник "Вежливым людям"

10:20

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Просто снял картину и ушел: как похищали Куинджи из Третьяковки

Просто снял картину и ушел: как похищали Куинджи из Третьяковки

1 час назад
Гуайдо склоняет армию к измене: Мадуро показывает свою железную волю

Гуайдо склоняет армию к измене: Мадуро показывает свою железную волю

1 час назад
Капитан российского судна "Норд", арестованного на Украине, не выходит на связь

Капитан российского судна "Норд", арестованного на Украине, не выходит на связь

4 часа назад
Шарапова стартовала с победы на турнире St. Petersburg Ladies Trophy

Шарапова стартовала с победы на турнире St. Petersburg Ladies Trophy

2 часа назад
Порошенко утвердил закон, изменяющий юрисдикцию религиозных организаций

Порошенко утвердил закон, изменяющий юрисдикцию религиозных организаций

2 часа назад
Скончался еще один участник ГКЧП

Скончался еще один участник ГКЧП

2 часа назад
Топ-10 самых известных похищенных картин в истории

Топ-10 самых известных похищенных картин в истории

11 часов назад
Сборная России по бенди разгромила команду Казахстана со счетом 22:1

Сборная России по бенди разгромила команду Казахстана со счетом 22:1

47 минут назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

25.01.2019 11:30
Спустя 20 лет объявился внебрачный сын скончавшегося солиста "Иванушек"

Спустя 20 лет объявился внебрачный сын скончавшегося солиста "Иванушек"

4 часа назад
"Т-34" стал самым кассовым российским фильмом после "Движения вверх"

"Т-34" стал самым кассовым российским фильмом после "Движения вверх"

27.01.2019 19:15
Екатерина Архарова сообщила о бесследном исчезновении мужа-бизнесмена

Екатерина Архарова сообщила о бесследном исчезновении мужа-бизнесмена

9 часов назад
Колонка Андрея Медведева: мученики блокадного Ленинграда

Колонка Андрея Медведева: мученики блокадного Ленинграда

12 часов назад
В Израиле научились превращать жир в костную ткань

В Израиле научились превращать жир в костную ткань

57 минут назад
"Химки" обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

"Химки" обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

1 час назад
"ВКонтакте" разрешила архивировать старые записи

"ВКонтакте" разрешила архивировать старые записи

1 час назад
Слух: Apple обновит планшеты iPad и плеер iPod touch

Слух: Apple обновит планшеты iPad и плеер iPod touch

2 часа назад
Оговорка по Фрейду: Джон Болтон назвал венесуэльского Гуайдо "управляемым"

Оговорка по Фрейду: Джон Болтон назвал венесуэльского Гуайдо "управляемым"

2 часа назад
Роспотребнадзор: заболевшие корью московские школьники не были привиты

Роспотребнадзор: заболевшие корью московские школьники не были привиты

3 часа назад
Новейший российский бомбардировщик-ракетоносец появится через 5-7 лет

Новейший российский бомбардировщик-ракетоносец появится через 5-7 лет

3 часа назад
Папа Римский назвал секс Божьим даром

Папа Римский назвал секс Божьим даром

3 часа назад
Разработана шумоподавляющая подушка против храпа

Разработана шумоподавляющая подушка против храпа

4 часа назад
Рогозин возглавил комиссию по классности космонавтов

Рогозин возглавил комиссию по классности космонавтов

4 часа назад
Спор мужчин перерос в массовую драку со стрельбой на глазах у полицейских в Сочи

Спор мужчин перерос в массовую драку со стрельбой на глазах у полицейских в Сочи

4 часа назад
Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 60

Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 60

4 часа назад
В США нашли пропавшего мальчика, который уверяет, что его спас медведь

В США нашли пропавшего мальчика, который уверяет, что его спас медведь

5 часов назад
Погибшего в колодце испанского малыша похоронили рядом с братом, умершим в 3 года

Погибшего в колодце испанского малыша похоронили рядом с братом, умершим в 3 года

5 часов назад
В чём сила? Найдены важные отличия женатых пожилых людей от холостых

В чём сила? Найдены важные отличия женатых пожилых людей от холостых

5 часов назад
В небе над Ростовом чуть не столкнулись пассажирский Boeing и бизнес-джет Falcon

В небе над Ростовом чуть не столкнулись пассажирский Boeing и бизнес-джет Falcon

6 часов назад
Смолов: Мамаев и Кокорин виноваты, но не стоит их демонизировать

Смолов: Мамаев и Кокорин виноваты, но не стоит их демонизировать

7 часов назад
"Железобетонный пешеход": сбитый житель Пензы спокойно отправился по своим делам

"Железобетонный пешеход": сбитый житель Пензы спокойно отправился по своим делам

7 часов назад
"Я не такая": Нина Русланова - о роли загульной Катьки из фильма "Цыган"

"Я не такая": Нина Русланова - о роли загульной Катьки из фильма "Цыган"

7 часов назад
Боевая "Карнивора" впервые испытала оружие

Боевая "Карнивора" впервые испытала оружие

8 часов назад
Бывшего руководителя "Дальспецстроя" нашли мертвым в Москве

Бывшего руководителя "Дальспецстроя" нашли мертвым в Москве

9 часов назад
В России начались продажи нового Kia Ceed SW

В России начались продажи нового Kia Ceed SW

9 часов назад
От Ахматовой до Цоя: в Подмосковье появилась новая достопримечательность

От Ахматовой до Цоя: в Подмосковье появилась новая достопримечательность

10 часов назад
В Симферополе задержали мужчину, осквернившего памятник "Вежливым людям"

В Симферополе задержали мужчину, осквернившего памятник "Вежливым людям"

10 часов назад
Гарри Кейн играет в Fortnite с Деле Алли: страдают джойстики и стены

Гарри Кейн играет в Fortnite с Деле Алли: страдают джойстики и стены

10 часов назад
Пенсионерка-блокадница живет в заросшей плесенью квартире

Пенсионерка-блокадница живет в заросшей плесенью квартире

10 часов назад
5 лучших акций на игрушки в Киберпонедельник

5 лучших акций на игрушки в Киберпонедельник

11 часов назад
Жареные рыба и курица увеличивают риск ранней смерти

Жареные рыба и курица увеличивают риск ранней смерти

11 часов назад
Риелторы назвали районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Риелторы назвали районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

11 часов назад
Алексей Волков, Национальное бюро кредитных историй: ипотека сбавит темпы

Алексей Волков, Национальное бюро кредитных историй: ипотека сбавит темпы

12 часов назад
США сняли санкции с трех связанных с Олегом Дерипаской компаний

США сняли санкции с трех связанных с Олегом Дерипаской компаний

18 часов назад