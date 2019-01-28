В Дании построят стену против кабанов-мигрантов

Власти Дании приступили к строительству 70-километровой стены вдоль границы с Германией, чтобы не дать проникнуть диким кабанам на территорию скандинавского государства. Датчане опасаются заражения африканской чумой свиней, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Ранее это заболевание было выявлено у двух кабанов, которых нашли мертвыми в Бельгии. Власти Дании опасаются, что если африканская чума проникнет на территорию страны, местный экспорт свинины может оказаться под угрозой.

По словам датского министра окружающей среды Якоба Эллеманна-Енсена, они с коллегами сделают все, чтобы избежать попадания зараженного мяса в страну. Именно для этого нужна 70-километровая стена.

Африканская чума свиней не представляет опасности для людей, однако смертельна для домашних свиней, которых в Дании выращивается около 28 миллионов особей в год. Местная свиноводческая промышленность оценивается в 4,6 миллиарда долларов.

Скептики, впрочем, сомневаются в эффективности забора, стоимость воздведения которого должна составить 12 миллионов долларов.