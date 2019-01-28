Официально: украинец Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит"

Пресс-служба санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" на своем официальном сайте сообщила о переходе в стан "сине-бело-голубых" украинского защитника Ярослава Ракицкого. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за игрока "Шахтера" 10 млн евро. Еще два млн донецкий клуб может получить в виде бонусов, если Ракицкий вместе с новой командой выиграет какие-то титулы. Также отмечалось, что зарплата защитника в "Зените" составит 2,5 млн евро в год.

"Я перешел из одной топ-команды, из "Шахтера", в другую топ-команду — "Зенит", — сказал Ракицкий после подписания контракта. — Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды".

Напомним, что Ракицкий всю свою карьеру провел за "Шахтер". За донецкий клуб он выступал с 2003 года, а за основной состав дебютировал в 2009 году и сыграл в общей сложности 326 матчей, забив 14 мячей. В составе сборной Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился четырьмя голама.