10-летний мальчик погиб в Тульской области из-за упавшего с крыши снега

Следствие в Тульской области выясняет обстоятельства гибели ребенка, который погиб в результате падения на него снежной глыбы.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Анна Киречеева.

По ее словам трагедия произошла вечером 28 января в деревне Ольхи Плавского района на закрытой территории одного из предприятий. Там глыба снега упала с ангара на 10-летнего мальчика, который погиб на месте.

По факту ЧП проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.