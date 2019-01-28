Для защиты французского участника "Евровидения" от интернет-троллей наймут более 40 адвокатов

Участник музыкального конкурса "Евровидение", 19-летний француз Билал Хассани, подвергся атаке интернет-троллей за андрогинную внешность, гомосексуальность, а также иностранное происхождение (семья артиста из Марокко). Правозащитники собираются нанять для защиты певца от кибербуллинга более 40 адвокатов, сообщает BFM TV.

В защиту француза выступили представители ЛГБТ-организации Urgence Homophobie. Они намерены вычислить интернет-пользователей, которые травят артиста в соцсетях, и привлечь хулиганов к отвественности.

Им может грозить штраф до 22,5 тысячи евро и даже тюремный срок до полугода.

Всего за несколько дней Билал Хассани получил не менее 1,5 тысячи злобных и оскорбительных комментариев в свой адрес. Молодой человек сильно переживает по этому поводу.

Одним из ведущих майского "Евровидения" станет борец за права представителей ЛГБТ Асси Азар. Вести конкурс будут модель из Израиля Бар Рафаэли, продюсер Эрез Таль и поэтесса Люси Айоуб.