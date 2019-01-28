Глава комитета по энергетике Госдумы предложил ввести штраф за отказ ставить счетчики на газ

Депутат Госдумы, глава комитета по энергетике Павел Завальный предложил штрафовать тех потребителей, кто отказывается поставить счетчик на газ. Соответствующие предложения о поправках в административный кодекс депутат внес на рассмотрение Госдумы. Такие поправки освободят от ответственности "Газпром" и другие компании, подчеркивает РИА Новости.

Потребители должны были поставить счетчики еще до 2012 года, напомнил депутат. Если этого не происходило, ответственность за установку ложилась на поставщика. До 2012 года счетчики не установили 1,2 миллиона россиян. В настоящий момент поставлено 800 тысяч счетчиков, а остальные поставить не удается: потребители не допускают их установки.

Сроки установки счетчиков для "Газпрома" продлевались уже дважды, но ситуация осталась прежней, отметил Завальный. По поручению правительства будет создана система по счетчикам на газ. Рано или поздно это решит проблему неплатежей, "в том числе и по Кавказу", считает депутат.