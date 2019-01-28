Уровень доверия американцев к Трампу оказался крайне низким

Социологи провели традиционный опрос среди граждан США, чтобы узнать их отношение к Дональду Трампу. Оказалось, что на третий год президентского срока главе государства доверяют значительно меньше людей, чем прежде. В исследовании участвовали более тысячи человек, сообщает ABC.

Уверенность в том, что Дональд Трамп сможет принять правильные решения для будущего Америки выразили лишь 35 процентов опрошенных. 64 процента признались, что не хотят доверять республиканцу судьбоносные решения государственного масштаба.

Почти 48 процентов опрошенных отметили, что совсем не доверяют Трампу. Его нынешненму оппоненту, лидеру демократов Нэнси Пелоси, недоверия меньше – 37 процентов.

Интересно, что среди женщин деятельность Трампа одобряют всего 27 процентов, а среди мужчин – почти вдвое больше, 49 процентов.