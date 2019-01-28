Financial Times: Польше придется согласовывать строительство своего газопровода с Россией

Польше придется согласовывать проект строительства газопровода Baltic Pipe c "Газпромом" в связи с тем, что он пересекается с "Северным потоком – 2". Об этом сообщило британское издание Financial Times.

Окончательное решение касательно финансирования строительства Baltic Pipe было принято в конце ноября 2018 года. Инвесторами в проекте выступают оператор газотранспортной системы Польши Gaz-System и датский оператор Energinet.

На прошедшей неделе польская компания заявила, что Еврокомиссия также планирует выделить до 215 миллионов евро на строительство Baltic Pipe. Как отмечается, финансирование выделяется в рамках инструмента Connecting Europe Facility ("Соединяя Европу").

Средства будут направлены на строительные работы морского газопровода, а также на расширение и модернизацию газотранспортной системы Польши.

Согласно проекту строительства газопровода "Северный поток – 2" предполагается прокладка по дну Балтийского моря от России до Германии двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Газопровод строится рядом с действующим Nord Stream. Предполагается, что он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, напоминает РИА Новости.

Стоимость проекта составляет 9,5 миллиарда евро. "Газпром" является единственным акционером Nord Stream 2 AG. Проект реализуется совместно с партнерами из Европы – Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall.

На минувшей неделе "Газпром" сообщил о ведении работ по строительству в соответствии с графиком. Ранее в январе Алексей Миллер заявил СМИ, что к настоящему времени построено уже более 20 процентов газопровода.