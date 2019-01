Скандал в Саратове: учителей школы заставили выйти на субботник в 20-градусный мороз

Уже который день заметает Саратовскую область. Там более ста сел оказались отрезаны от транспортного сообщения. Региональные власти попросили у Министерства обороны военную технику для расчистки трасс. На помощь придет и МЧС. Для ликвидации последствий снегопада уже направлена группировка Волжского спасательного центра. В областной столице - Саратове — коммунальщики тоже еле справляются со снежными заносами. Видимо, поэтому преподавателей одной из школ вызвали на субботник. История о том, что учителя в 20-градусный мороз собирали снег в мешки, получилась громкой. Чем она закончилась?

Школа №95 города Саратова специализируется на изучении английского. На самый популярный школьный вопрос "Who is on duty today?" ("Кто сегодня дежурный?") учителя ответили: "Мы". Задача со звездочкой — почистить двор от снега. Эта фотография, сделанная в момент субботника, облетела Интернет и вызвала волну возмущений. На ней учителя складывают снег в мешки.

"Дано: несколько строительных мешков для мусора, 10 учителей, администрация школы и дворник, всего 20 человек. Требуется вычислить, за какое время они расчистят школьный двор, чтобы в понедельник дети с комфортом могли учиться".

В мешки снег грузили, чтобы оттащить через дорогу и высыпать в сквере. На территории школы — уже двухметровые сугробы ранее счищенного снега.

"Наверное, мы как по-женски неправильно рассудили. Мы считали, что гораздо удобнее выносить снег в мешках и высыпать его в зеленую зону. Если бы мы не вынесли этот снег, то к этим сугробам вокруг прибавилась бы еще половина, наверное", — рассказывает директор школы №95 города Саратова Ирина Пархоменко.

В соцсетях разразилась полемика о том, что не к лицу педагогам помимо основной деятельности грузить снег по выходным. Хотя ситуация действительно критическая. Таких снегопадов в городе не было последние 30 лет. Город не просто засыпало, встали даже трамваи, пути расчищают тяжелой техникой. В мэрии по факту учительского тяжелого труда провели расследование и выяснили, что был отдан некорректный приказ. Руководителя районного отдела образования уже уволили.

"Приказ очистить территорию не означает, что снег надо складывать в мешки. Задачу поставили, а контроля, кто как ее исполняет, нет. Я считаю, такой руководитель работать не должен", — комментирует ситуацию мэр Саратова Михаил Исаев.

Учителя школы №95, впрочем, не видят в ситуации никакого конфликта. Площадку они расчистили за час, с перерывами на горячий чай. На улице было минус 20 градусов. Мешки после снега высушили и хранят в подсобке.

"Понимаете, мы молодые учителя. Никто никого не принуждал. Кто захотел – вышел на субботник. Мы не замерзли, не переживайте", — объясняет учитель географии школы №95 Анна Дроздецкая.

В здании школы, построенном в XIX веке, изначально располагался институт благородных девиц. Современные учителя считают, что поступили правильно, но после такого резонанса повторять уже не будут. А город продолжает засыпать снегом.