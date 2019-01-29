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29 января 201902:23 Надежда Баранова

Банк России запустил систему быстрых платежей

В России начала работу система быстрых платежей. Она позволит мгновенно переводить средства по аккаунтам в соцсетях или по номеру телефона получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках. Оператором и расчетным центром станет Центробанк. Правда, пока система работает в тестовом режиме.

Старая транзакция – на новый лад. С этого дня в России действует система быстрых платежей. Оператором и расчетным центром станет Банк России, операционным платежным клиринговым центром — "Национальная система платежных карт". На старте в проекте участвуют 12 кредитных организаций.

"С 28 февраля сервис запускается в промышленную эксплуатацию. С этой даты 12 банков могут предоставлять сервис на ограниченном составе клиентов, поскольку им необходимо настроить свои внутренние системы. А с 28 февраля банки смогут предоставить сервис всем своим клиентам", — рассказывает заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко.

Создатели проекта обещают клиентам целый список преимуществ. Отправлять или получать деньги можно будет круглосуточно. Причем по упрощенной форме: потребуется лишь номер мобильного. Высокая скорость: с момента отправки перевода до его зачисления — не больше 15 секунд.

"Система будет доступна, позволит осуществлять переводы 24 часа в сутки 7 дней в неделю, моментально. Все, что нужно клиентам, – ввести номер телефона, набрать сумму – и деньги уходят получателю платежа", — объясняет руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-Банка Александр Солонин.

Отдельная тема — комиссии. Сейчас в среднем за денежный перевод россияне платят от 1 до 1,5 процентов суммы. К тому же, у многих игроков есть фиксированный минимальный размер комиссии — до 50 рублей. Стоимость ощутимая, если перевести надо всего тысячу рублей. В ЦБ РФ рассчитывают, что в системе тарифы будут ниже.

На весь 2019 год действует льготный период — плату за услуги взимать вообще не будут. С 2020 года комиссия составит от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода. Причем брать ее будут пополам — с банка-отправителя и банка-получателя.

По данным статистики, на руках у россиян уже свыше 268 миллионов платежных карт. И количество переводов с одного пластика на другой постоянно растет. К примеру, с января по сентябрь совершено больше 3 миллиардов частных переводов примерно на 19 триллионов рублей — это больше, чем за весь 2017 год. Но пока переводы обычно замкнуты внутри одного банка. Новая система платежей должна изменить ситуацию.

"Уже сейчас многие банки помимо этих двенадцати начали работу над подключением к системе быстрых платежей. Сейчас над этим работают порядка 40 кредитных организаций. С ними ведется активное взаимодействие – у них есть все спецификации и документация. Ожидаем, что на протяжении ближайших месяцев банки начнут присоединяться к системе", — отмечает начальник управления инноваций НСПК Дмитрий Колесников.

Главный игрок российского финансового рынка Сбербанк к системе быстрых платежей подключаться не спешит. Он сам выступает оператором переводов между банками. Неудивительно, что глава кредитной организации Герман Греф назвал присоединение к сервису ЦБ "лишним шагом". Впрочем, на рассмотрение в Госдуму уже внесен законопроект, который сделает участие в системе обязательным — по крайней мере, для крупных и значимых банков.

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