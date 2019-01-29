Пропавшего футболиста Салу начинают искать под водой

Родственники и близкие футболиста "Кардифф Сити" Эмилиано Салы, пропавшего во время полета над Ла-Маншем, организуют подводные поиски.

Ранее семья игрока инициировала сбор средств и за два дня собрала 300 тысяч евро. Свои взносы сделали многие футболисты, среди которых полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, а также игроки "Пари Сен-Жермен" Адриан Рабьо и Килиан Мбаппе.

"Мы планируем, что следующей фазой операции станет поиск под водой", — сообщил представитель семьи Дэвид Мирнс, которого цитирует РИА Новости. Кроме того, он добавил, что семья игрока благодарна всем, кто не остался равнодушным и пожертвовал средства на поиски.

Напомним, что Сала совершал полет из французского Нанта в валлийский Кардифф на частном самолете и во время перелета воздушное судно пропало с радаров. Французские и английские спасатели на протяжении трех дней вели активные поиски, которые ни к чему не привели.