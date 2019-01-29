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Политическая нестабильность в Венесуэле 24 минуты назад

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29 января 201903:41

Мадуро пообещал защитить попавшую под санкции компанию Citgо

фото EPA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал защитить собственность компании Citgо (американской "дочки" Petrоleos de Venezuela), попавшей под санкции. Для этого власти республики обратятся в американские и международные суды, сообщил он.

Мадуро рассказал, что точные указания владельцу Citgо уже даны, передает ТАСС.

О том, что США ввели санкции против Petrоleos de Venezuela (PDVSA) и блокировали активы компании на 7 миллиардов долларов, ранее сообщил помощник президента Штатов по нацбезопасности Джон Болтон.

Директор PDVSA  Мануэль Кеведо и сотрудники компании неоднократно высказывались в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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