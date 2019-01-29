Мадуро пообещал защитить попавшую под санкции компанию Citgо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал защитить собственность компании Citgо (американской "дочки" Petrоleos de Venezuela), попавшей под санкции. Для этого власти республики обратятся в американские и международные суды, сообщил он.

Мадуро рассказал, что точные указания владельцу Citgо уже даны, передает ТАСС.

О том, что США ввели санкции против Petrоleos de Venezuela (PDVSA) и блокировали активы компании на 7 миллиардов долларов, ранее сообщил помощник президента Штатов по нацбезопасности Джон Болтон.

Директор PDVSA Мануэль Кеведо и сотрудники компании неоднократно высказывались в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.