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Отравление Скрипалей 11 минут назад
Племянница Скрипаля потребует признать Юлию Скрипаль пропавшей без вести
Племянница экс-офицера ГРУ и бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля Виктория потребует от правоохранительных органов России признать его дочь, гражданку РФ Юлию Скрипаль пропавшей без вести.
Как заявила изданию "Известия" Виктория Скрипаль, в феврале пройдет шесть месяцев с того момента, когда она в последний раз разговаривала с Юлией. Виктория собирает необходимые документы, чтобы в ближайшее время обратиться к правоохранительным органам России по факту исчезновения Юлии. В настоящее время никто не знает, что с ней происходит и где она находится. Как отметила Виктория, она будет добиваться того, чтобы Юлию признали пропавшей без вести, а правоохранители начали расследование ее похищения.
По мнению Виктории Скрипаль, Великобритания использует Юлию Скрипаль в качестве заложника для продвижения своих интересов. Отравление Сергея Скрипаля и его дочери требовалось для обострения отношений с Россией, считает Виктория. Вполне вероятно, что Запад и Великобритания могли инсценировать отравление Скрипалей с помощью нервнопаралитического вещества для дестабилизации международной обстановки и введения очередных санкций в отношении Российской Федерации.
В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По заявлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Сприпалей отравили нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. Москва отвергла эти обвинения и заявила, что Россия уничтожила химическое оружие в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
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