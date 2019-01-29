"Челси" и "МЮ" встретятся в 1/8 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии по футболу. В центральном и главном матче данной стадии лондонский "Челси", который является действующим обладателем титула, сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Все матчи 1/8 финала пройдут в период 15-18 февраля. Отметим, что до этого состоятся переигровки матчей 1/16 финала, которые завершились вничью. Из традиционных фаворитов турнира до 1/8 финала кроме "Челси" и "МЮ" добрался лишь "Манчестер Сити", который сыграет с победителем противостояния между клубами "Мидлсбро" и "Ньюпорт Каунти".

Предварительный состав остальных пар выглядит следующим образом: "Бристоль Сити" — "Шрусбери Таун"/"Вулверхэмптон", "Уимблдон" — "Миллуолл", "Донкастер Роверс" — "Кристал Пэлас", "Суонси Сити" — "Барнет"/"Брентфорд", "Портсмут"/"Куинз Парк Рейнджерс" — "Уотфорд", "Брайтон энд Хоув Альбион"/"Вест Бромвич" — "Дерби Каунти".