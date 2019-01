Вашингтон грозит Каракасу новыми санкциями

США могут ввести новые санкции против Венесуэлы. Джон Болтон, помощник президента США по национальной безопасности, сообщил в своем Twitter, что Вашингтон ищет все пути, чтобы перекрыть "незаконному режима Мадуро" источники получения средств.

We continue to pursue all paths to disconnect the illegitimate Maduro regime from its sources of revenue and ensure that interim President Guaido and the Venezuelan people have the resources and support they need to bring democracy back to Venezuela.