Шарапова: в матче с Касаткиной легкой жизни у меня не предвидится

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от предстоящего матча второго круга турнира WTA в Санкт-Петербурге под названием St. Petersburg Ladies Trophy.

В нем она встретится с соотечественницей и первой сеянной Дарьей Касаткиной. Ранее Шарапова в первом круге одержала победа над предстательницей Австралии Дарьей Гавриловой со счетом 6:0, 6:4.

"Несмотря на поражение, которое она потерпела в первом круге Australian Open, легкой жизни у меня в среду не предвидится, – сказала Шарапова, которую цитирует RT. — Тот факт, что наш поединок пройдет в России, придает матчу особый подтекст. Надеюсь, я буду к нему готова".

Кроме того, Шарапова отметила, что ей по-прежнему кажется нереальным тот факт, что она впервые оказалась в Санкт-Петербурге. По ее словам, она успела посмотреть город и посетить Мариинский театр и Эрмитаж.